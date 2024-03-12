Прошло мероприятие, посвященное XXII Международному кинофестивалю "Дух огня", где был организован эксклюзивный показ фильма "Параллакс" от иранского создателя Шахрама Эбрахими. На событии присутствовали известные личности отечественного шоу-бизнеса.

Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике. Среди гостей также были замечены Юлия Хлынина, Полина Аскери, Евгений Бороденко из Comedy Woman, Влад Лисовец, Олеся Судзиловская, Сергей Филин в сопровождении своей супруги, Андрей Фомин и Ксения Суркова, известная по сериалу "Ольга" и др.

Никита Ефремов, известный своей работой в театре "Современник" с 2009 года, недавно решил изменить свой карьерный путь, отходя от театральных подмостков. Никита поделился, что потерял интерес к выступлениям на сцене.

Вопреки уходу из театральной сферы Никита Ефремов не прекратил свою актерскую деятельность, активно работая в кинопроектах. В 2023 году он появился в ряде сериалов и фильмов, включая "Библиотекарь", "Содержанки-4", "Крутая перемена", "Госпожа", а также в кинолентах "Тетрис" и "Предполагаемые обстоятельства". Кроме того, артист входит в каст еще семи кинопроектов, которые в данный момент находятся в разработке, продолжая тем самым активно развивать свою кинокарьеру, несмотря на отступление от театральной деятельности.