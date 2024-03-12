Саму церемонию вручения премии "Оскар" Ирина Шейк предпочла не посещать. Несмотря на то что бывший избранник манекенщицы и отец ее дочери, актер Брэдли Купер, был номинирован на статуэтку, поддержать его модель не приехала. Однако вечеринку после официальной части звезда мировых подиумов все-таки удостоила своим вниманием. 38-летняя Ирина Шейк появилась на красной ковровой дорожке афтепати журнала Vanity Fair в ярком экстравагантном наряде.

Образ модели был составлен в стиле total black. Ирина Шейк надела легкое платье-пеньюар на едва заметных бретельках и бальную юбку длины мини из фатина. Свою "осиную" талию манекенщица выгодно подчеркнула атласным поясом. Наряд топ-модели был дополнен черными чулками и лодочками с высоким каблуком и острым носом. Снимки с вечеринки бывшая возлюбленная американского актера Брэдли Купера опубликовала на странице своего блога в Сети. Судя по кадрам, Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара".

В одном из популярных телеграм-каналов продублировали фотографии модели, отметив, что она – настоящая русская женщина. Такой вывод журналисты сделали потому, что Ирина Шейк, активно выкладывающая снимки в Сеть, не прочь побаловать себя фужером игристого, клубникой в шоколаде и, конечно же, любимыми русскими конфетами.