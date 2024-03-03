Ирина Шейк была замечена на свидании с новым избранником в Париже

Модель Ирина Шейк интригует поклонников своей личной жизнью. В 2019 году она рассталась с актером Брэдли Купером. С тех пор у нее случались мимолетные романы, но ни к чему серьезному они не приводили.

Только недавно поклонники бурно обсуждали отношения Ирины Шейк со спортсменом Томом Брэди, но видимо чувства были не настолько сильными. На днях Ирину заметили в Париже в компании незнакомца, и она выглядела рядом с ним очень счастливой.

Для свидания Шейк выбрала короткое кожаное платье и высокие сапоги на каблуках. Выглядела модель как всегда безупречно и мило общалась со своим спутником. Пока неизвестно, что за мужчина был вместе с моделью на ужине и насколько их чувства серьезны. Возможно атмосфера Парижа так повлияла на Ирину, и ей захотелось провести вечер в приятной компании.





Брэдли Купер тоже не страдает по своей экс-возлюбленной. Недавно его заметили в компании Джиджи Хадид. Возможно скоро они выйдут в свет вместе, чтобы подтвердить свои отношения.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер познакомились в 2015 году. В 2017 году у пары родилась дочь Лея, а в 2019 стало известно о расставании Ирины и Брэдли. Экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения, они часто проводят время вместе с дочерью и тепло общаются.



