Эксперт по языку тела Илья Анищенко считает новое фото Кейт Миддлтон подозрительным

В последнее время имя герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон то и дело всплывает в западной прессе. Дело в том, что в начале этого года принцесса Уэльская неожиданно пропала из поля зрения общественности. Ее официальные представители сообщили, что супруга принца Уильяма приходит в себя после плановой полостной операции на брюшной полости. В Кенсингтонском дворце уверили, что переживать за состояние герцогини не стоит. Хирургическое вмешательство, по их словам, прошло успешно, и совсем скоро Кейт Миддлтон начнет выходить в свет.

Однако пользователей Сети такой ответ не особо-то и устроил. Поклонники королевской семьи принялись строить различные теории о здоровье принцессы Уэльской. Кто-то считал, что Кейт Миддлтон получила нервный срыв, поэтому на публике теперь не появляется. Некоторые предположили, что герцогиня сделала пластическую операцию. Часть фанатов и вовсе посчитали, что супруга принца Уильяма отправилась в мир иной.

Видимо, в Кенсингтонском дворце все-таки следят за новостной повесткой. Несколько дней назад на королевском сайте появилось новое фото Кейт Миддлтон с детьми. На нем принцесса Уэльская позировала со своими наследниками в честь Дня матери. Правда, свежий снимок еще больше обеспокоил общественность – фанаты рассмотрели на нем следы фоторедактора.

Журналисты одного из русскоязычных изданий тоже ознакомились с новым кадром и пообщались насчет него с экспертом по языку тела Ильей Анищенко. В беседе с представителями прессы профайлер рассказал, что считает новое фото Кейт Миддлтон подозрительным.

Специалист объяснил, что ему сразу бросилась в глаза неестественная улыбка герцогини. По словам эксперта, ее губы искусственно сжаты, а глаза и вовсе не улыбаются. Это для Кейт Миддлтон совершенно не естественно. Эксперт по языку тела Илья Анищенко уверен, что снимок, сделанный в честь Дня матери, должен быть менее напряженным. Однако расслаблены на нем только дети.

Профайлер также отметил, что ноги принцессы Уэльской на фото выглядят слишком маленькими и не соответствуют ее пропорциям. Эксперт по языку тела предполагает, что Кейт Миддлтон либо сильно болеет и поэтому за что-то переживает, либо это и вовсе ошибка искусственного интеллекта.