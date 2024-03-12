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Ксения Бородина показала публике нового необычного питомца

Ксения Бородина показала публике нового необычного питомца

Телеведущая сообщила, что в ее семье случилось очередное пополнение.

Ксения Бородина состоялась не только в карьере, но и материнстве. От первого супруга, бизнесмена Юрия Будагова, светская львица родила дочь Марусю. В следующем браке с Курбаном Омаровым у знаменитости появилась младшая наследница Теона. А теперь, после развода со вторым мужем, брюнетка вынуждена воспитывать дочек от разных союзов в одиночку.

Звезда "Дома-2" не скрывает, что посвящает детям много времени и сил. Наследницы светской львицы растут умницами и радуют знаменитую маму своими успехами. Однако девочки не всегда поступают так, как хотелось бы их родительнице. Накануне Ксения Бородина пожаловалась в блоге на выходку младшей дочери.

Телеведущая показала публике нового члена семьи в лице необычного питомца. Пока звездная мама была в отъезде, Теона завела морскую свинку. Не секрет, что знаменитость очень любит животных, однако в ее доме уже живут несколько питомцев. Поэтому брюнетка не слишком обрадовалась очередному пополнению.

Ксения Бородина честно призналась, что не хотела бы оставлять четвероногого друга у себя дома. Впрочем, ведущая не стала исключать, что ее сердце может растаять.

"Я бы, конечно, хотела кому-нибудь отдать, потому что не люблю такие спонтанные покупки животных, заранее не обговорено… Я, конечно, так говорю, а потом мне всех жалко", – пооткровенничала знаменитость.

А ранее "Клео.ру" писали, что Ксения Бородина назвала новый тренд весенне-летнего сезона.

12 марта 2024, 10:15
Фото: соцсети/@borodylia
Алина Новикова
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