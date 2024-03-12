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Вторник 12 марта

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Барзиков из "Дома-2" застал жену в постели с красавцем

Барзиков из

Обаятельный спутник лизал девушку как заведенный. Момент попал на видео.

За 20 лет своего существования шоу "Дом-2" познакомило зрителей со множеством ярких и харизматичных участников. Иван Барзиков – один из них. До недавних пор мужчина занимал важное место на проекте и был его звездой. Но минувшей осенью его путь на телестройке подошел к концу.

Теперь Иван строит свою жизнь за периметром шоу. К счастью, несмотря на уход из проекта, бывший участник не лишил поклонников удовольствия наблюдать за ним. Барзиков не только снимает ролики для своего YouTube-канала, но и делится с подписчиками забавными моментами на личной странице в социальных сетях.

Сегодня блогер порадовал публику очередной порцией свежего контента. Экс-герой "Дома-2" застал фактическую жену Кристину Бухынбалтэ в постели с красавцем – псом породы самоедская лайка по кличке Лео – и запечатлел трогательный момент их общения на камеру.

Фото: соцсети/@barzikov_travel

На видео попал момент того, как пушистый любимец пытается забраться к Кристине на кровать. Четвероногий друг изо всех сил старался вскарабкаться на возвышенность и как заведенный вылизывал очаровательную хозяйку. Однако преодолеть препятствие ему удалось только после нескольких попыток.

"Толстый, ты че, не можешь запрыгнуть уже?" – по-доброму подшутил над питомцем Иван Барзиков.

К слову, пес уже полюбился зрителям не меньше, чем его небезызвестный хозяин. Бывший участник "Дома-2" часто показывает собаку в блоге и не скрывает, что очень к ней привязан.

А ранее "Клео.ру" писали, что врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге.

12 марта 2024, 21:48
Фото: соцсети/@barzikov_travel
Алина Новикова
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