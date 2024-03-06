Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге

"Дом-2" стал самым продолжительным ежедневным реалити-шоу в истории телевидения. Уже 20 лет российские зрители наблюдают за событиями на телестройке и следят за жизнями участников проекта. Не пропадают из поля зрения публики и те, кто давно покинул периметр программы.

В их число входит бывшая участница "Дома-2" Яна Захарова. Сейчас девушка строит свою жизнь за пределами проекта, но не прекращает поддерживать связь с поклонниками в социальных сетях. В блоге брюнетка делится не только радостями, но и трудностями. Об одной из них экс-героиня шоу рассказала подписчикам на днях.

Яна Захарова поделилась с почитателями, что у нее начались проблемы со здоровьем. Девушка мучилась из-за головных болей, но, как пишет источник, списала свое состояние на возможную беременность. Однако тест показал отрицательный результат. Тогда бывшая участница "Дома-2" обратилась в больницу и сделала МРТ.

К сожалению, результаты обследования оказались неутешительными. Брюнетка сообщила подписчикам, что врачи нашли у нее тромб в головном мозге. Телезвезда дала себе время, чтобы оправиться от шокирующих новостей, и активно занялась лечением. По словам Захаровой, сейчас она вынуждена принимать специальные препараты.

А ранее "Клео.ру" писали, что бывший партнер Ольги Бузовой по шоу "Дом-2" Степан Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы.