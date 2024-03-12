Врачи диагностировали у внучки певицы Валерии пневмококковую инфекцию

Несколько дней назад внучка Иосифа Пригожина попала в больницу. Мама девочки – жена Арсения Шульгина опубликовала несколько кадров в Сети, на которых малышку увозит машина "скорой помощи", а также палату, где находится Селин.

Отсутствие подробностей о состоянии девочки вызвало беспокойство у поклонников семьи Пригожина. Журналисты поспешили выяснить, в чем причины экстренной госпитализации Селин.

Иосиф Пригожин рассказал подробности случившегося. Оказывается, у внучки именитого продюсера диагностирована пневмококковая инфекция. По словам супруга певицы Валерии, девочка заразилась вирусом в детском саду. У ребенка поднялась очень высокая температура. Это и заставило родителей обратиться за помощью в экстренную службу.

"Когда поднялась температура под 40, вызвали "скорую помощь". Врачи приняли решение повезти ребенка в больницу," – уточнил продюсер.

Иосиф Пригожин также подчеркнул, что были предприняты все меры, чтобы малышке своевременно оказали необходимую помощь. Заботливому дедушке пришлось даже обратиться к своему давнему другу, чтобы тот помог с лечением Селин.

Девочку положили в больницу в Лапино, откуда ее должны в скором времени выписать. Как признался Иосиф Пригожин, в декабре он проходил лечение в этом же медицинском учреждении. По словам продюсера, все остальные домочадцы чувствуют себя хорошо – вирус никто не подхватил.