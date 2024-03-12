"Меня прошибло током": рыдающая Подольская потеряла любимого мужчину

На своей странице в соцсети Наталья Подольская опубликовала душещипательное видео, где она, находясь в звукозаписывающей студии, слушает песню и плачет. Очевидно, что композиция напомнила певице о трагическом дне в ее жизни. 18 лет назад 12 марта не стало отца Натальи. Мужчина погиб в ДТП.

"Когда я впервые услышала эту песню, меня прошибло током. Откуда автор узнал? Ему спустилась свыше история моей боли", – написала в своем блоге певица.

На видео Наталья еле сдерживает слезы, слушая запись. По ее словам, она сейчас записывает новый трек, который посвящен ее отцу. Песня выйдет в марте, как призналась певица.



А ранее Наталья Подольская разместила на своей странице фотографию из давнего прошлого – на снимке совсем еще маленькая Наташа сидит в обнимку со своим папой. Подпись к фото говорит сама за себя.





"Я выросла и сегодня могу признаться самой себе – я сделала все чтобы ты мной гордился. Папа, ты же все видишь, правда …?" – написал Наталья под черно-белым снимком.

Многочисленные фанаты поддержали Наталью. Среди тех, кто оставил комментарий к снимку, оказалась и певица Зара. Она утвердительно написала, что папа Натальи оберегает свою дочь и все видит сверху. Также выразила поддержку и сестра артистки. Она смогла лишь написать многозначительное "Ох...".

Наталья Подольская подчеркнула, что новая песня, которую она готовит, для нее особенно дорога. Певица назвала ее "личной историей".