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Рената Литвинова сочла итоги "Оскара-2024" несправедливыми

Рената Литвинова сочла итоги

Актриса возмутилась, что картина Мартина Скорсезе не получила ни одной награды.

Рената Литвинова прославилась в российском кинематографе как неординарная актриса. Эпатажная звезда известна тем, что не стесняется проявлять себя в творчестве и открыто высказываться в социальных сетях. Знаменитость не сдерживается даже в тех случаях, когда ее мнение кардинально отличается от взглядов большинства.

Накануне, в ночь с 10 на 11 марта, в Голливуде состоялась 96-я торжественная церемония вручения премий "Оскар". Главным победителем в этом году стала картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Помимо звания "Лучшего фильма", лента завоевала награды в шести других номинациях. Лучшим актером по версии киноакадемиков стал Киллиан Мерфи. А звание лучшей актрисы досталось сыгравшей в картине "Бедные-несчастные" Эмме Стоун.

Многие кинолюбители остались довольны таким исходом церемонии вручения премий и назвали его ожидаемым. Но Рената Литвинова не вошла в их число. Актриса, напротив, сочла итоги "Оскара-2024" несправедливыми. Свое недовольство блондинка открыто озвучила на просторах Интернета.

Светская львица опубликовала в личном блоге пост, полный возмущения. Знаменитость посетовала, что фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" не получил ни одной награды. При этом, как призналась звезда, она очень рада за удостоенных "Оскара" Кристофера Нолана и Эммы Уотсон. А вот картина "Барби", покорившая многих зрителей, не произвела на нее должного впечатления.

"Не дать ничего фильму Скорсезе "Убийцы цветочной луны" – это так демонстративно и так несправедливо", – высказала свое мнение актриса.

А ранее "Клео.ру" писали, что Рената Литвинова показала самое идеальное черное платье.

11 марта 2024, 16:40
Кадр: скриншот youtube.com
Алина Новикова
Лента.ру✓ Надежный источник

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