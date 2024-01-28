Рената Литвинова показала самое идеальное черное платье

Рената Литвинова – настоящая икона стиля и воплощение женской красоты. Она влюбляет в себя тысячи поклонников благодаря загадочным образам и экстравагантному внешнему виду. Эта актриса словно сошла со страниц ретро-журналов или с кадра черно-белого кино.

Сейчас Литвинова живет в Париже и снимается для различных рекламных кампаний. В своем блоге актриса рассказывает о событиях в жизни и о своей работе во Франции. Но не забывает и про заметки о моде. Так, она опубликовала пост, в котором показала свою версию маленького черного платья.





На фото Рената позирует на балконе. На ней изящное черное платье в винтажном стиле.

"Открываем рубрику "маленькие черные платья". Неисчерпаемую. Как я различаю все оттенки черного, а они ведь различаются! Самое идеальное черное платье?" – так подписала фотографии утонченная артистка.

В Европе 57-летней актрисе пришлось начинать жизнь с чистого листа и пробовать себя в новой профессии модели. В интервью Рената Литвинова признавалась, что в России у нее осталось много близких людей, в том числе пожилая мама. Она очень скучает, но пока не может вернуться.