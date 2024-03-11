Сегодня Константин Богомолов является одним из самых популярных режиссеров российского кино и театра. Пока некоторые коллеги испытывают профессиональные трудности, постановщик продолжает строить карьеру и радовать почитателей новыми проектами. Об этом из них супруг Ксении Собчак рассказал в недавнем интервью.

Сегодня, 11 марта, на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ стартует очередное детище режиссера – проект "Голоса страны". В беседе с журналистами Константин Богомолов признался, что его героями стали представители разных профессий, живущие как в деревнях, так и в крупных городах нашей страны.

"Важно было, чтобы режиссеры и драматурги почувствовали своих героев, влюбились в них. Ведь это творчество", – заявил постановщик.

По словам Богомолова, особенность проекта заключается в том, что у историй есть реальные прототипы. С каждым из 12 участников работала персональная команда, состоящая из режиссера, драматурга, актера и фотографа. Поэтому жизнь всех героев была тщательно изучена, а персонажи унаследовали от них даже прямую речь и особенности мышления.

Кроме того, Константин Богомолов заявил о преимуществе наследия СССР в искусстве театра. По словам режиссера, он часто обращается к советской драматургии, потому что это "огромный и до сих пор неосвоенный материк". Постановщик объяснил, что советские произведения привлекают его историями о любви, становлении и ответственности. А в современной драматургии, как отметил супруг Ксении Собчак, его не устраивает литературное качество.

"И не очень люблю театр, который сосредотачивается на социальных проблемах. Для этого есть общественная жизнь. А театр – это все-таки искусство", – объяснил Константин Богомолов.

А ранее "Клео.ру" писали, что кинокритик Горелов оценил способности мужа Собчак в новой роли.