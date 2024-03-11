Сегодня Антону Ельчину могло бы исполниться 35 лет: как сложилась трагическая судьба актера

Антон Ельчин – голливудский актер российского происхождения. Он родился в 1989 году в Ленинграде. Его родители были профессиональными фигуристами. Почти после рождения Антона семья переехала в США.

Ельчин с детства занимался актерским мастерством и ходил на кастинги. Известно, что он даже пробовался на роль Гарри Поттера. Антон не хотел предавать свою мечту стать актером и продолжал ходить на кастинги.





В начале 2000-х Ельчин стал появляться во многих голливудских фильмах. В 2005 году его признали самым ярким молодым актером. 2009 год стал особенно важным в карьере артиста. Он снялся в одной из новелл фильма "Нью-Йорк, я люблю тебя", в картине "Стартрек" и в блокбастере "Терминатор: Да придет спаситель". После этого карьера Антона пошла в гору, его приглашали в самые разные проекты.

Помимо работы актером, Ельчин сочинял музыку и много читал. Ему приписывали много романов с голливудскими звездами, но он не распространялся о своей личной жизни.

19 июня 2016 года Антон Ельчин погиб. Смерть произошла по нелепой случайности – его зажало между собственным автомобилем и воротами во дворе дома. Актер вышел из машины, забыв переключить передачу, и она наехала на него. Эта трагическая случайность оборвала жизнь и карьеру перспективному и обаятельному актеру. Поклонники до сих пор с удовольствием пересматривают его киноработы.