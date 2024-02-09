Прошлой осенью популярная певица начала откровенничать со своей аудиторией. Она опубликовала книгу, в которой рассказала подробности своей личной жизни. Однако на одних мемуарах звезда решила не останавливаться. Теперь откровенные истории она рассказывает подписчиками в своем микроблоге. Так, Бритни Спирс созналась в поцелуе с Беном Аффлеком.

Правда, публикацию с откровенным признанием она быстро удалила. Но общественность, конечно, успела сохранить ее себе. Как оказалось, близость между звездами была еще давно. Однако этот поцелуй Бритни Спирс не может забыть до сих пор.



"Разве я не говорила, что целовалась с Беном в ту ночь… Честно говоря, я забыла… Черт, это безумие!" – поделилась Бритни Спирс.

Теперь общественность гадает как Дженнифер Лопес отреагирует на новость. Стоит отметить, что возлюбленные полтора года назад вновь воссоединились спустя 20 лет разлуки. Сейчас супруги счастливы вместе. Однако многие отмечают, что звезда сильно ревнует Бена Аффлека, поэтому поклонникам остается только догадываться, какие последствия повлечет за собой заявление Бритни Спирс.

Стоит отметить, что осенью певица рассказала, что в девятнадцать лет ей пришлось делать аборт. Тогда она состояла в отношениях с Джастином Тимберлейком, который, по ее словам, на тот момент не был готов к отцовству и настоял на том, чтобы звезда избавилась от ребенка.

Ранее "Клео.ру" писали, что Бритни Спирс угрожает судом Джастину Тимберлейку.