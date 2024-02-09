Дочь Успенской обнародовала фото с новым избранником

Наследница популярной певицы активно занимается собой и продвижением своего имени. За последние года артистка изменилась до неузнаваемости. Конечно, не без помощи любимой мамы. Однако многих волновал вопрос, когда же такая красотка найдет вторую половинку. На днях Татьяна Плаксина ошарашила общественность. Дочь Любови Успенской обнародовала фото с новым избранником.

В своем микроблоге звезда опубликовала фотографию с мужчиной. На ней радостная Татьяна Плаксина расплывается в улыбке. Ее обнимает брутальный брюнет. Пара выглядит по-настоящему счастливой.

Многие поклонники принялись радоваться за певицу. Они начали писать комментарии под публикациями дочери Любови Успенской в ее микроблоге.

"Таня все это заслужила, она такая труженица и красавица к тому же", – написала одна из поклонниц звезды.

Как известно, главная мечта исполнительницы шансона – внуки. Неоднократно артистка признавалась, что ждет, когда ее любимая наследница родит ребенка. После опубликованной фотографии с мужчиной не исключено, что дети не заставят себя долго ждать.

Стоит отметить, что отношения между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной не всегда были такими теплыми. Долгое время между ними ходили споры и разногласия. Однако после того, как популярная певица помогла наследнице побороть зависимость, они смогли все-таки найти общий язык. Теперь две артистки не представляют свою жизнь друг без друга.

Ранее "Клео.ру" писали, что Любовь Успенская поделилась переживаниями о длительной реабилитации дочери.