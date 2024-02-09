Прическа в стиле ретро: как повторить укладку из фильма "Мастер и Маргарита"

Фильм "Мастер и Маргарита" был снят по мотивам романа знаменитого писателя и драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова. Современная интерпретация культовой истории на сегодняшний день имеет высокие рейтинги и, кажется, с этого пьедестала уходить не собирается.

Пока общественность сравнивает киноновинку с сериалом 2005 года производства, редакция "Клео.ру" подготовила для читательниц стильную ретро-идею. На волне вновь появившийся популярности Булгакова, а также возрождения духа того времени мы вам расскажем, как легко можно повторить укладку из фильма "Мастер и Маргарита" .

Прическа, о которой пойдет речь в данной статье, называется "холодная волна". Такое название она получила из-за того, что при создании локонов плойка или утюжок не требуются. Укладку из фильма "Мастер и Маргарита" можно сделать как на длинных, так и на коротких волосах. Единственное, что точно необходимо приобрести – это бигуди и специальные заколки-зажимы.





Прическа из фильма "Мастер и Маргарита" – этапы создания:

1. Слегка влажные волосы накрутите на бигуди и подождите, пока они полностью высохнут. Если вы не располагаете временем, можно воспользоваться феном.

2. Расчешите получившиеся локоны, сохраняя при этом крупные волны. Для дополнительного объема можно сделать небольшой начес у корней.

3. С помощью специальных заколок-зажимов зафиксируйте участки между волнами. Будущая прическа должна "подождать" 15 минут.

4. Хорошенько закрепите получившуюся укладку лаком и только после этого снимайте зажимы. Прическа готова!





Ранее "Клео.ру" писали, что молодая возлюбленная Евгения Петросяна сходила на премьерный показ фильма "Мастер и Маргарита". Татьяна Брухунова высоко оценила кинокартину и поделилась своими впечатлениями от просмотра.