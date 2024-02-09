Леонид Агутин и Анжелика Варум познакомились в 1997 году во время работы над совместным творческим проектом. Вскоре у знаменитостей закрутился роман, который в итоге привел их в ЗАГС. В 2000 году артисты сыграли свадьбу в итальянской Венеции. Дочери новоиспеченных супругов Елизавете на момент торжества был один год.

Будучи совсем малышкой, девочка отправилась жить в Америку, где ее воспитанием занимались дедушка и бабушка по маминой линии. Леонид Агутин и Анжелика Варум старались как можно чаще навещать дочь, однако работать продолжали в России. Сегодня, 9 февраля, Елизавета отмечает свой 25-летний юбилей. В честь праздника Агутин трогательно поздравил свою живущую в Америке дочь с днем рождения.

55-летний музыкант опубликовал несколько снимков с именинницей. На одном из них девушка позировала одна, а на другом – со своим отцом. Леонид Агутин в своем праздничном обращении поразмышлял на тему того, как же быстро растут дети. Исполнитель хита "На сиреневой луне" отметил, что невероятно счастлив иметь возможность наблюдать за жизнью взрослых наследников. Артист очень гордится своей дочерью Елизаветой и называет ее взрослой, крутой и невероятно талантливой.

"Спасибо судьбе, что выбрала меня стать твоим отцом. Это честь для меня", – заключил музыкант.





Ранее "Клео.ру" писали, что певец, композитор и музыкант Леонид Агутин приложил руку к созданию фильма о жизни героя романа Александра Пушкина. Кинокартина имеет название "Онегин" и выйдет в прокат совсем скоро – 7 марта этого года.