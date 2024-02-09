Возлюбленный Полины Гагариной предъявил нежные чувства к певице

Личная жизнь популярной певицы всегда находится в центре обсуждения общественности. После многочисленных скандалов звезда все-таки обрела женское счастье рядом с любимым. Летом стало известно, что исполнительница хита "Кукушка" состоит в отношениях с танцором Стасом Миковым. На днях возлюбленный Полины Гагариной предъявил нежные чувства к ней.

В Сеть утекло видео с репетиции популярной певицы. Избранник Полины Гагариной решил помочь ей. Для того, чтобы спуститься со сцены, артистка предпочла воспользоваться не лестницей, а сильными руками своего мужчины. Стас Миков подхватил артистку и помог той сойти в зрительный зал.

Стоит отметить, что на момент начала отношений с Полиной Гагариной знаменитый танцор еще состоял в браке с экс-возлюбленной. Более того, девушка была хорошей знакомой звезды. Многие говорили, что исполнительница хита "Кукушка" даже ходила в гости к паре.

В свет пара впервые вышла только в ноябре. Они посетили вечеринку по случаю юбилея МХТ им. Чехова. Тогда артисты охотно позировали фотографам, общались с коллегами по цеху и наслаждались друг другом. После того, как Полина Гагарина посетила светское мероприятие с избранником, она начала публиковать фотографии со Стасом Миковым в своем микроблоге.

Ранее "Клео.ру" писали, что продюсер Рудченко высказался о недопустимом поведении Полины Гагариной на шоу "Голос".