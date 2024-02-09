Ольга Орлова прошла обследование в медицинском центре из-за сильной боли в руках

В феврале прошлого года российская певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова стала матерью во второй раз. Экс-солистка "Блестящих" родила дочку, которую они с супругом решили назвать красивым именем Анна. Артистка сразу же поделилась радостной новостью с подписчиками личной страницы в социальных сетях.

Многие поклонники порадовались за новоиспеченную маму, однако некоторые поставили под сомнение тот факт, что Ольга Орлова самостоятельно родила ребенка. Споры об этом не прекращались еще очень долго.

Артистка всячески доказывала публике, что она является самой что ни на есть матерью своей малышки. Ведущая любовного реалити-шоу "Дом-2" выкладывала в блоге снимки в купальнике, показывала шрамы и растяжки. Видимо, в какой-то момент Ольга Орлова упустила из виду проблемы со своим здоровьем.





Сегодня певица сообщила подписчикам, что ее дочка Аня прошла обследование в медицинском центре. Артистка решила провериться следом за наследницей. В личном блоге Ольга Орлова опубликовала кадры из кабинета врача и призналась поклонникам, что на протяжении полугода ее беспокоят сильные боли в руках. Певица даже не может нормально передать кому-то тарелку из-за неприятных ощущений при сгибании рук. Впрочем, поклонники звезды пока не узнали, что же ей сказал доктор. Ольга Орлова предпочла не рассказывать публике о своем диагнозе.

Ранее "Клео.ру" писали, что скандально известный участник вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio обвинил телеведущую в публикации роликов с того мероприятия. Ольга Орлова, по его мнению, намеренно выкладывала самые провокационные кадры в Сеть.