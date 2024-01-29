Леонид Агутин написал саундтрек к фильму Сарика Андреасяна "Онегин"

В пресс-службе кинопрокатной компании "Атмосфера кино" сообщили, что премьера культового фильма запланирована на 7 марта 2024 года. Главные роли в экранизации романа Александра Сергеевича Пушкина сыграют такие звездные артисты, как Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк и другие. За музыкальное сопровождение будет отвечать советский и российский певец и композитор Леонид Агутин. Музыкант написал основной саундтрек к новому фильму режиссера Сарика Андреасяна "Онегин".

Сам Леонид Агутин заблаговременно ознакомился с кинолентой. Музыкант настолько вдохновился фантастической красотой картины и великолепной актерской игрой, что в его голове сразу родилась идея будущего произведения. Сообщается, что в композиции, которая имеет знаковое название "Мне 225 лет", Леонид Николаевич будет общаться со зрителями от лица самого Пушкина. В пресс-службе отметили, что Агутин с нетерпением ждет премьеры фильма и очень рад, что его совместная с режиссером работа в ближайшем будущем выйдет в свет.

Кстати, название главного саундтрека к фильму "Онегин" взялось далеко не с пустого места. Дело в том, что в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Помимо прочего, создатели фильма постарались использовать минимальное количество современных эффектов, чтобы кинолента выглядела более правдоподобно и соответствовала при этом духу того времени. Ну а нам остается пока только ждать премьеры, чтобы уже лично оценить творение, которое создал знаменитый музыкант Леонид Агутин.