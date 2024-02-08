Поргина отреагировала на сравнения Кологривого с Караченцовым

Минувший год для многих ассоциируется с выходом сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который стал одной из самых обсуждаемых картин за последнее время. Отрывки из сериала уже больше месяца публикуются на разных площадках, звезд криминальной драмы приглашают на различные интервью, а слова их героев разлетаются на цитаты. К примеру, многие высказывания Никиты Кологривого до сих пор звучат из уст зрителей.

В последнее время общественность заговорила о схожести звезды сериала "Слово Пацана. Кровь на асфальте" с Николаем Караченцовым. На днях Людмила Поргина отреагировала на сравнения Никиты Кологривого с ее супругом. Знаменитость отметила, что у двух актеров присутствует общая щербинка, широкая и яркая улыбка. Однако, по ее мнению, играют в кадре они абсолютно по-разному.



Также Людмила Поргина отметила, что Никите Кологривому пока что не хватает человеческой мощности, которая присутствовала у Николая Караченцова. Покойный супруг, по ее мнению, мог повести за собой сотни человек. Она убеждена, что звезде сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" следует обратить внимание на свое поведение.

"Мне жалко, когда человек так завышает свои возможности, свои таланты", – отметила Людмила Поргина.

Ранее "Клео.ру" писали, что Никита Кологривый нашел способ доказать, чем он лучше других артистов.