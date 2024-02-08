Музыкальный критик Соседов готов занять место Киркорова на шоу "Маска"

56-летний советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров продолжает пожинать плоды своего участия в скандальном мероприятии блогера Анастасии Ивлеевой. В конце прошлого года музыкант посетил "голую" вечеринку звезды социальных сетей, после чего столкнулся с чередой неприятностей. Сначала артиста вырезали из новогоднего эфира "огонька", а после в Сети поползли слухи о его падающих гонорарах. Впрочем, певец потерял еще и свое судейское место в вокальном поединке канала НТВ "Маска".

Продюсеры телепередачи приняли решение, что Филипп Киркоров будет отстранен от участия в съемках следующих сезонов. Зрителям пообещали, что новый выпуск выйдет уже 11 февраля, однако удаленный промо-ролик, кажется, говорит о том, что замена для поп-короля на данный момент еще не найдена. Свою кандидатуру любезно предложил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с журналистами издания NEWS.ru историк музыки сообщил, что готов занять место Киркорова на популярном шоу "Маска".

В ходе общения с представителями прессы Сергей Васильевич рассказал, что с радостью бы согласился поучаствовать в телепередаче. Он называет ее яркой, необычной и уникальной, поскольку ничего подобного на нашем телевидении ранее не было. Соседов отметил, что единственный, на его взгляд, минус шоу, так это его частые эфиры. Музыкальный критик считает, что "Маска" должна быть для зрителей праздником, а не чем-то обыденным.





Кстати, телевизионный критик Александр Горбунов ранее заявлял, что Филипп Киркоров вполне может уступить свое место Николаю Баскову. Правда, "натуральный блондин" ведет проект на другом канале, поэтому его могут не отпустить на НТВ. Эксперт также отмечал, что и Сергей Соседов органично бы смотрелся на месте короля эстрады. Критик Горбунов считает, что у них схожие темпераменты.