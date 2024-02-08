Брак звездной пары распался еще три с половиной года назад. Однако разногласия между бывшими супругами не утихают до сих пор. В последнее время причиной выяснения отношений между экс-возлюбленными являются алименты. На днях стало известно, что Агата Муцениеце вновь потребовала от Павла Прилучного треть его заработков.

Как известно, сейчас размер алиментов, которые выплачивает отец ее детей, составляет 100 тысяч рублей. Однако актриса хочет добиться перерасчета данной суммы через суд. Агата Муцениеце требует от Павла Прилучного выплачивать на детей 1/3 его дохода.



Стоит отметить, что в декабре актриса уже обращалась в суд. Правда, через некоторое время бывшим супругам удалось прийти к мирному соглашению. Что послужило причиной для расторжения ранних договоренностей – не ясно.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались еще в 2020 году. В браке у супругов появилось на свет двое детей. Звезда сериала "Мажор" в позапрошлом году поженился на своей коллеге по цеху. Зепюр Брутян подарила мужу сыну.

Новая возлюбленная хорошо ладит с детьми от первого брака артиста. Они часто проводят время вместе и путешествуют. Например, недавно они ездили в Дубай, откуда молодая жена Павла Прилучного публиковала счастливые видео с его детьми от первой супруги.

Ранее "Клео.ру" писали, что Агата Муцениеце показала на видео свои тренировки после новогодних праздников.