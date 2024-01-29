Когда актер выступил в своем первом заметном проекте, телесериале с "уличными мотивами", вместо благодарности за полученную известность и опыт, как это делали его коллеги, Никита выразил недовольство относительно оценок кинокартины. В беседе с блогером Эльдаром Джараховым артист открыто заявил о низком уровне актерского мастерства своих партнеров по съемочной площадке. Никита Кологривый подчеркнул, что успех сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" был скорее результатом маркетинговых усилий, чем реального таланта.

Эти неожиданные заявления заставили многих фанатов переосмыслить свое отношение к Никите Кологривому. Для некоторых его слова оказались выражением избыточной самоуверенности.

Никита Кологривый нашел способ доказать, чем он лучше других артистов. В недавней публикации актер продемонстрировал, как он не упускает шанса позаниматься спортом, даже будучи в стесненных условиях актерского трейлера. Видеозапись его упражнений – воплощение самодисциплины, на которую он делает акцент, подчеркивая ее значимость для успешной жизни.

Актер энергично заявляет: "Видите, какой я правильный, идеальный артист! Занимаюсь спортом, снимаюсь в кино!", – рассыпался в комплиментах самому себе Никита Кологривый. Аудитория 29-летней знаменитости была несомненно впечатлена его заявлением и упорством.

Однако оказались и те, кому "поднадоело" самолюбование Кологривого:



"Уймись, бешеный"; "Сам себя не похвалишь – никто не похвалит", – такие комментарии оставили под публикацией Никиты Кологривого в телеграм-канале.