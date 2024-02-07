Телеведущая Екатерина Андреева поделилась рецептом творога из зеленой гречки

Лактоза, или, как ее еще называют, молочный сахар, может нанести существенный вред организму некоторых людей. Поэтому им назначают специальный тип питания, в котором этот углевод отсутствует полностью. К счастью, в современных реалиях безлактозные продукты без проблем можно найти даже в магазине у дома. Помимо этого, в интернете есть большое количество рецептов, подходящих данному типу питания. Один из них любезно рассказала телеведущая Екатерина Андреева. На странице своего Телеграм-блога звезда Первого канала поделилась рецептом, как приготовить полезный творог из зеленой гречки.

Чтобы приготовить полезный творог из зеленой гречки, вам понадобится:

Зеленая гречка (предварительно замоченная на ночь)

Семена чиа

Любимые фрукты (Екатерина Андреева в своем рецепте использовала чернику, малину, банан и киви)

Мед





Способ приготовления:

Поместите замоченную зеленую гречку в блендер, добавьте к ней предварительно очищенный банан, а также малину. Далее отправьте к продуктам столовую ложку меда и семян чиа. Хорошенько взбейте получившуюся массу, изредка добавляя в нее небольшое количество воды и помешивая все ложкой. Это необходимо для того, чтобы творог из зеленой гречки не получился слишком уж густым.





После этого необходимо убрать взбитую массу в холодильник, чтобы семена чиа разбухли должным образом. Приятного аппетита!

Кстати, приготовить творог из зеленой гречки можно с помощью самой обычной и привычной многим крупы. Суть рецепта остается прежней.

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