Продюсер Олеся Сазыкина заговорила о возвращении Андрея Губина на сцену

Популярный певец перестал давать концерты и выходить в свет более десяти лет назад. Однако в прошлом году артист прервал молчание и сообщил, что резкое исчезновение связано с проблемами со здоровьем. На днях стало известно, что Андрей Губин может вернуться на сцену в этом году.

Правда, известный музыкальный продюсер убеждена, что данная информация не больше, чем просто очередной вброс. Так, Олеся Сазыкина заговорила о возвращении Андрея Губина на сцену. Эксперт отметила, что популярного певца уже неоднократно звали вернуться в шоу-бизнес, но сам "мальчик-бродяга" всегда отказывался от таких предложений. Более того, продюсер уверена, что для возвращения на сцену артисту следует подлечиться.

"А еще – поработать со своим характером. Все знают, что он у него непростой", – отметила продюсер Олеся Сазыкина.

Музыкальный продюсер предположила, что в каком-то интервью Андрей Губин ляпнул информацию, что скучает по концертам, и теперь все думают, что артист вскоре вернется на сцену. Олеся Сазыкина убеждена, что у певца были серьезные причины, чтобы приостановить свою карьеру.

Стоит отметить, что Андрей Губин страдает из-за серьезного заболевания. Из-за недуга у него есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Более того, обнаруженный недуг повлек за собой другие осложнения – у певца начали выпадать зубы.

Ранее "Клео.ру" писали, что Андрей Губин прошел полное обследование и готов вернуться на сцену.