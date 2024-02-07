Минувший год для звезды шоу "Дом-2" связан с потрясениями в личной жизни. Летом стало известно, что они с супругом приняли решение разойтись. А в январе на своей странице в микроблоге Саша Черно объявила о разводе с Иосифом Оганесяном.

Каждый человек по-разному переживает распад отношений. Например, кто-то предпочитает закрыться в себе, а кто-то наоборот находит спасение в громких вечеринках и развлечениях. Например, Саша Черно относится ко второму варианту. Так, плюнувшая на ребенка пышка из "Дома-2" грязно оконфузилась после развода.



В своем микроблоге артистка рассказала, что в последнее время она начала много тусоваться и ей это перестало нравиться. Саша Черно призналась, что после развода она ушла во все тяжкие.

"Где-то вовремя не догуляла и снимала таким образом стресс", – поделилась звезда шоу "Дом-2".

Такой образ жизни не нравится и ее поклонникам. Многие считают, что Саше Черно пора подумать о личной жизни и своем ребенке. Недавно она опубликовала видео с очередной вечеринки, которое собрало бурную реакцию у аудитории.

"Мастер спорта по бросанию детей", – назвала так звезду "Дом-2" одна из ее подписчиц.

Сейчас Саша Черно планирует заняться своим здоровьем. Она хочет вернуться на тренировки и привести свое тело в порядок. Также участница шоу "Дом-2" приняла решение взять аскезу на алкоголь на 2 месяца.

Ранее "Клео.ру" писали, что пышку из "Дома-2" осудили за нового парня.