Готовим булочки со шпинатом: рецепт ароматной и вкусной выпечки

Иногда хочется приготовить что-то необычное и вкусное. Но тратить на это полдня нет желания. Предлагаем приготовить булочки со шпинатом, они точно удивят своим вкусом всех ваших близких.

Чтобы испечь булочки, вам понадобится:

600 гр муки

300 мл кефира

1 ст.л. растительного масла

1 ч.л. сахара

1,5 ч.л. соли

2 ст.л. разрыхлителя

2 ст.л. сливочного масла

100 гр сыра

1 пучок шпината

1 зубчик чеснока.

Сначала нужно замесить тесто. Смешать муку с солью, сахаром и разрыхлителем и перемешать. Отдельно смешать кефир и растительное масло и соединить с сухой смесью. Получившееся тесто убрать в теплое место на 15 минут.

После этого тесто нужно разделить на равные части и отправить булочки в духовку на 20-25 минут при 190 градусах. После остывания у булочек нужно срезать верхушки и вынуть мякоть, сделав углубления.

Шпинат вымыть и высушить, сыр нарезать на терке, чеснок измельчить в прессе. Все это смешать для начинки. Булочки наполнить начинкой и прикрыть верхушками. Запекать 5-7 минут при температуре 200 градусов.





Ароматные, пышные и невероятно вкусные булочки могут стать прекрасным завтраком или дополнением к ужину. Ваши близкие будут в полном восторге, а вам не придется проводить весь день у плиты!