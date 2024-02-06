Звезда группы "Мираж" Суханкина сбросила 30 кг после операции

В новом интервью бывшая вокалистка коллектива "Мираж" поделилась личным опытом похудения. Маргарита Суханкина приняла решение об оперативном уменьшении размера желудка, когда поняла, что самостоятельные попытки борьбы с избыточным весом оказались неэффективными.

Маргарита Суханкина сбросила 30 кг после операции. Певица утверждает, что это позволило ей омолодиться, поскольку доказано, что избыточные килограммы визуально прибавляют возраст.

Знаменитость рассказала, что раньше часто ограничивала себя в питании на пару дней. Маргарита соблюдала диету из хлеба и воды, которая могла способствовать потере веса, но со временем эффективность такого метода упала из-за замедления метаболических процессов. И поддерживать стабильный вес стало значительно сложнее.





В беседе с WomanHit Маргарита Суханкина рассказала, что когда ее вес перевалил за 100 кг, певица обнаружила, что не может самостоятельно завязывать обувь. "И на экране выглядела ужасно", – призналась звезда.

Тогда Маргарита Суханкина обратилась за помощью к юмористу Александру Морозову, своему давнему приятелю. По словам вокалистки, комик оказал ей своевременную поддержку, и вскоре они уже направились к врачам, которые и ему когда-то помогли.

Артистка поделилась своими переживаниями по поводу операции, но призналась, что она не пожалела о своем решении. Маргарита отметила, что ей нравится ее новый внешний вид, и она избавилась от необходимости постоянно следить за своим питанием. Раньше она переживала из-за каждой съеденной сладости, но теперь это не вызывает у нее беспокойства. По словам звезды, она чувствует себя как "птичка".

"Я стала как будто летать. Словом, чувствую себя, будто не только 30 килограммов скинула, но и не один десяток лет", – сообщила певица Маргарита Суханкина.





