Митя Фомин объяснил свое участие в экстремальном шоу "Выжить в Самарканде"

Российский певец, актер и телеведущий Митя Фомин в преддверии юбилея признавался, что совершенно не ощущает себя на свой весьма солидный возраст. Бывший фронтмен музыкальной поп-группы "Hi-Fi" не акцентирует внимание на цифрах, которые указаны в его паспорте. Вместо этого артист собирается продолжать радовать своих поклонников, выступая на сцене и появляясь в эфирах различных телевизионных передач.

Так, к примеру, Митя Фомин, собрав всю волю в кулак, решился на участие в экстремальном реалити-шоу "Выжить в Самарканде". Проект представляет собой соревнование, в котором за главный приз борются две команды – звездная и народная. Участники проходят непростые испытания, по результатам которых принимается решение, где они будут проводить ночь: в жаркой пустыне или роскошной пятизвездочной гостинице.

Несколько дней назад певец Митя Фомин прокомментировал свое участие в экстремальном шоу. Артист дал интервью журналистам издания HELLO и признался, что реалити "Выжить в Самарканде" для него почти тоже самое, что побывать в центрифуге. Исполнитель хита "Все будет хорошо" рассказал о пережитых ощущениях и сравнил их со стиркой в стиральной машине в режиме "полоскание".





По словам артиста, участникам шоу необходимо как можно быстрее влиться в проект и доказать своей команде собственную полезность. При этом очень важно не показаться глупым и использовать свои социальные качества по максимуму. Митя Фомин в беседе с журналистами отметил, что реалити-шоу "Выжить в Самарканде" с каждым выпуском становится все хитрее и хитрее, поэтому в будущем он несколько раз подумает, перед тем, как соглашаться на повторное участие.