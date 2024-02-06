Слишком дорогой подарок: в день рождения Петр Чернышев лишен самого главного

В последние годы упоминание Петра Чернышева, знаменитого фигуриста, чаще всего происходит в контексте тяжелой болезни его жены, известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Петр старается быть опорой для Анастасии и находит силы поддерживать семью.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ "ТЕЛЕНЯНИ" И ФИГУРИСТА
Их пути пересеклись в 2007 году, когда Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев вместе участвовали в проекте "Танцы на льду". И, несмотря на прошлые разочарования семейных уз, они полностью отдались новым отношениям, интуитивно чувствуя, что их союз "раз и навсегда".
Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышов быстро нашли общий язык в своих отношениях, что привело к тому, что Петр не замедлил сделать ей предложение. Стремясь избежать внимания прессы они решили заключить брак в Москве без лишнего шума, а тайно ото всех венчаться в храме Воскресения Христова в Форосе.
На протяжении долгого времени мысль о детях не занимала центрального места в жизни пары, учитывая, что у Заворотнюк уже было двое детей, Майкл и Анна, от предыдущих отношений. Внезапно, во время ледового спектакля "Руслан и Людмила", где Татьяна Навка и Петр выступали вместе, Настя увидела Наденьку Пескову, дочь Татьяны, с восхищением наблюдавшую за своей матерью, парящей на льду. Это вдохновило Настю на мысль о рождении еще одного ребенка.
Вопреки возрастным ограничениям, поскольку обоим супругам было 47 лет, они приняли решение стать родителями. В октябре 2018 года на свет появилась их совместная дочь Мила.
Отсутствие комментариев Петра Чернышева журналистам о состоянии здоровья актрисы подчеркивает его желание сохранить частную жизнь в тишине. Поклонники Заворотнюк убеждены, что любая положительная динамика в ее состоянии – результат усилий Чернышева, который с первых дней трагедии стремился обеспечить ей доступ к высококачественной медицинской помощи.
ПЕТРУ ЧЕРНЫШЕВУ – 53 ГОДА
Сегодня Петр отмечает 53-летие. Свой день рождения Чернышев обычно отмечает в узком семейном кругу, но с радостью принимает поздравления от звездных друзей.
Наверняка в этот праздник фигурист получит множество теплых поздравлений и подарки. Но самого главного именинник Петр Чернышев лишен – здоровья жены. К сожалению, это слишком дорогой подарок.