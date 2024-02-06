Слишком дорогой подарок: в день рождения Петр Чернышев лишен самого главного

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает
1370
800
true

Слишком дорогой подарок: в день рождения Петр Чернышев лишен самого главного

Слишком дорогой подарок: в день рождения Петр Чернышев лишен самого главного

Сегодня свой день рождения отмечает талантливый фигурист Петр Чернышев. Супругу Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года.

В последние годы упоминание Петра Чернышева, знаменитого фигуриста, чаще всего происходит в контексте тяжелой болезни его жены, известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Петр старается быть опорой для Анастасии и находит силы поддерживать семью.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ "ТЕЛЕНЯНИ" И ФИГУРИСТА

Их пути пересеклись в 2007 году, когда Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев вместе участвовали в проекте "Танцы на льду". И, несмотря на прошлые разочарования семейных уз, они полностью отдались новым отношениям, интуитивно чувствуя, что их союз "раз и навсегда".

Анастасия Заворотнюк. Фото: YouTube / @TanyaKisilevsky

Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышов быстро нашли общий язык в своих отношениях, что привело к тому, что Петр не замедлил сделать ей предложение. Стремясь избежать внимания прессы они решили заключить брак в Москве без лишнего шума, а тайно ото всех венчаться в храме Воскресения Христова в Форосе.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

На протяжении долгого времени мысль о детях не занимала центрального места в жизни пары, учитывая, что у Заворотнюк уже было двое детей, Майкл и Анна, от предыдущих отношений. Внезапно, во время ледового спектакля "Руслан и Людмила", где Татьяна Навка и Петр выступали вместе, Настя увидела Наденьку Пескову, дочь Татьяны, с восхищением наблюдавшую за своей матерью, парящей на льду. Это вдохновило Настю на мысль о рождении еще одного ребенка

Вопреки возрастным ограничениям, поскольку обоим супругам было 47 лет, они приняли решение стать родителями. В октябре 2018 года на свет появилась их совместная дочь Мила.


ЖИЗНЬ НА "ДО" И "ПОСЛЕ"

Вскоре после рождения ребенка, летом 2019 года, семью Анастасии Заворотнюк коснулась трагедия. Актриса узнала о страшном диагнозе – раке головного мозга, который также унес жизнь Жанны Фриске в 2015 году. Несмотря на страшный диагноз и борьбу с недугом, семья не теряет надежды и продолжает бороться за жизнь Анастасии.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
По известию о болезни Анастасия Заворотнюк прекратила активность в Сети, а Петр Чернышев ограничил доступ к своему личному аккаунту. Спортсмен посвящает каждую минуту и все свои ресурсы на лечение возлюбленной, в то же время он берет на себя всю ответственность за воспитание их маленького ребенка, так как Анастасия столкнулась с трудностями выполнения материнских обязанностей.

Петр Чернышев. Фото: YouTube / @kuban24

Отсутствие комментариев Петра Чернышева журналистам о состоянии здоровья актрисы подчеркивает его желание сохранить частную жизнь в тишине. Поклонники Заворотнюк убеждены, что любая положительная динамика в ее состоянии – результат усилий Чернышева, который с первых дней трагедии стремился обеспечить ей доступ к высококачественной медицинской помощи.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

ПЕТРУ ЧЕРНЫШЕВУ – 53 ГОДА

Сегодня Петр отмечает 53-летие. Свой день рождения Чернышев обычно отмечает в узком семейном кругу, но с радостью принимает поздравления от звездных друзей.

Наверняка в этот праздник фигурист получит множество теплых поздравлений и подарки. Но самого главного именинник Петр Чернышев лишен – здоровья жены. К сожалению, это слишком дорогой подарок.

6 февраля 2024, 14:28
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев. Фото: телеканал "Россия-1"
Владимир Глазов
Клео.ру✓ Надежный источник

Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка

Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка
По словам кондитера, трагедия произошла из-за врачебной ошибки.

Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов

Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов
Артистка записала новый ролик, в котором жестко высмеяла коллегу по цеху.

Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге

Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге
Сообщается, что недавно экс-героиня телестройки почувствовала себя плохо.

Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей

Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей
Сообщается, что артист не включил любовницу в завещание, которое составил еще в 2016 году.

Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников

Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников
Актриса поделилась с почитателями своего творчества смелыми снимками.

Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства

Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства
Артистка считает, что женщинам не стоит притворяться недостижимым идеалом.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех