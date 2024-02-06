Водонаева из "Дома-2" выставила провокационное видео с Волочковой

Алена Водонаева решила поучить уму-разуму своих подписчиков. В своем блоге звезда реалити-шоу "Дом-2" дала наказ поклонникам: "Берегите нервную систему. Что ее разрушает – вы знаете". Вместе с текстом она разместила короткое видео, на котором Анастасия Волочкова с печальным выражением лица пожимает плечами, а после как будто начинает плакать.

Похоже, что видео было вырезано из какого-то выступления балерины. Скорее всего, она в образе. Однако короткий ролик с ее участием звезда реалити на ТНТ решила использовать в качестве некоего смыслового усиления своих слов.

Некоторые зрители предположили, что Анастасия Волочкова на сцене, и выполняет обыкновенную актерскую работу. "Просто переигрывает", – отреагировала некая особа из числа пользователей Сети. "Это отрывок из ее шоу", – выразила свое мнение другая подписчица блога Водонаевой.

Еще один человек среди неравнодушных комментаторов косвенно обратился к звезде телепроекта "Дом-2". Контент Водонаевой нашел свою аудиторию. "Сопереживает Алена этим постом или топит героиню? Вот в чем мой вопрос!" – поинтересовались у блогера.



Таким образом, реакция публики на провокационное видео, опубликованное участницей реалити-шоу "Дом-2", оказалась весьма неоднозначной. К слову сказать, это уже не первый случай, когда видео/фото с Анастасией Волочковой берут в качестве "примера" в попытке сопоставить поведение экс-примы Большого театра с чем-то, выходящим за рамки общепринятых норм. Ранее некоторые знаменитости сочли возможным это сделать.