Брежнева честно рассказала о жизни на фоне скандала с интимным заработком

Отметившая 42-летие Вера Брежнева не стала раскрывать всех подробностей своего празднования, однако она с радостью приняла поздравления от друзей и фанатов. Отходя от привычки общаться исключительно на мове, она обратилась к своим слушателям на русском языке, в первый раз за многие месяцы. Известная певица поделилась своими мыслями и чувствами, правда, пост у нее получился весьма философским.







Вера Брежнева раскрыла правду о своем пути. Звезда заявила, что ее сердце – это "компас", и она верна тому, что считает важным. Телеведущая отмечает, что живет с благодарностью и принимает себя такой, какая она есть:

"Желаю себе быть и дальше в таком коннекте с собой: слушать себя, верить в себя, гордиться собой и выбирать себя", – написала Вера Брежнева в своем блоге.

Певица честно рассказала о жизни на фоне скандала с интимным заработком. Звезда выразила мысль, что ее истинное благополучие не зависит от одобрения других. Знаменитость находится в гармонии с собственной сущностью, что позволяет ей выбирать пути, соответствующие личным ценностям, а не в угоду кому-то. Брежнева подчеркнула, что сохранять свою уникальность, несмотря на мнения окружающих, является ее истинной целью.

Напомним, что известная певица теперь проживает в Европе, где она реорганизует свою жизнь после развода, пытаясь укрепить свое положение на музыкальной сцене. В отличие от минувшего периода славы, когда она пользовалась обожанием фанатов и любовью бывшего мужа, ее последние творческие работы сталкиваются с негативной реакцией со стороны поклонников. Выступления Веры Брежневой посещает не столь многочисленная публика.

Ранее "Клео.ру" писали, что обвиненная в распутстве Брежнева оказалась в эпицентре скандала. Общественность активно вовлечена в дебаты о прошлом известной личности в сфере эскорт-услуг.