Что будет с курицей, за которой ухаживает добросовестный фермер? Правильно, она непременно снесет яйцо. В жизни Дэвида Бекхэма случилось то же самое – его курица снесла первое яйцо! Вот так радость! Об этом он поспешил рассказать фанатам в своем блоге.

Звездная чета Бекхэмов показала всему миру: счастье есть. Особенно, когда жена с пониманием относится к интересам супруга и не проходит мимо его увлечений. Неожиданным для всех оказался тот факт, что футболист "Манчестер Юнайтед" желает завести домашнее хозяйство. Виктория Бекхэм, недолго думая, подарила своему благоверному курятник. И теперь ее муж только и делает, что читает пособия о том, как же правильно ухаживать за квохчущими подопечными.

В своем блоге Дэвид Бекхэм поделился достижением: в курятнике появилось первое яйцо. Восторженный футболист разместил снимок, где на деревянной полке посреди куриного дома красуется долгожданный подарок от несушки. Подпись к фото соответствующая: "У нас появилось первое яйцо, ребята". На радостях новоиспеченный фермер отметил на фото в качестве причастных к этому действу всех своих домашних – от жены до детей.

Помимо этого, футболист опубликовал фото, где он сидит с книгой в руках и внимательно ее читает. На обложке книги написано, что это не что иное как пособие по содержанию цыплят для "чайников". Вот так Дэвид Бекхэм впервые показал яйцо и вызвал ажиотаж среди своих поклонников. Невероятно, но факт!