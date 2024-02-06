Певица из Санкт-Петербурга Анна Быстрова и Андрей Краско познакомились на съемках. По словам Анны, у них почти сразу завязались романтические отношения: мужчина покорил ее своим юмором и простотой. Как признается певица, у них с актером Краско были планы на жизнь. Быстрова грезила о совместном будущем. Однако этому не суждено было сбыться: в 2006 году жизнь сына Ивана Краско резко оборвалась.

После того как любимого человека не стало, Анна Быстрова осталась один на один со своими проблемами. На руках у возлюбленной артиста осталась больная мама и новорожденная дочь. Как ранее утверждала Быстрова, девочку она родила от Краско. Только сказать ему о ребенке она не успела. Ко всему прочему, плачевной семейной ситуацией поспешили воспользоваться недобросовестные люди. Как рассказала Анна в одном из интервью, квартиру захватили "черные" риэлторы.

Певица с содроганием упомянула тот факт, что ей и ее семье приходится делить жилплощадь с посторонними людьми. Бывшей возлюбленной актера Краско грозит выселение из квартиры в связи с незаконным ее захватом. Как выяснилось, отца певицы обманули. Теперь квартира в Выборгском районе Санкт-Петербурга может в любой момент перейти в руки злоумышленников, а семья может остаться без крыши над головой, как поясняет Анна Быстрова.



Женщина публично обратилась к общественности в надежде, что бывшие друзья актера Краско смогут помочь ей в решении наболевшего вопроса. "Я боюсь, что скоро они выставят нас вместе с моей мамой и с Лизонькой на улицу. Знаю, что у Андрея было много влиятельных друзей. Среди них очень известные люди. Прошу откликнуться общественность и помочь в крайне в тяжелой ситуации дочери Андрея Краско", – заявила Быстрова.