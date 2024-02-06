Оцените от 1 до 10: Виктория Боня похвасталась макияжем



Виктория Боня активно ведет свои соцсети и делится с подписчиками буквально каждым шагом. Ей важно знать мнение аудитории о себе, ведь не зря же она делала пластические операции.





В своем телеграм-канале Боня опубликовала фото с ярким макияжем. Выразительные стрелки делают взгляд еще более эффектным и глубоким. Объемные губы, подчеркнутые скулы и ровный тон – кажется, Виктория собиралась на светское мероприятие или на вечеринку.

"Оцените мой макияж от 1 до 10", – предложила своим подписчикам проголосовать экс-участница "Дома-2".

Поклонники звезды в комментариях оценили ее образ на 10 и даже на 100 баллов. Многие отметили, что с таким макияжем взгляд стал еще более выразительным. Некоторых смутила укладка Виктории Бони – ей сделали эффект влажных волос. Поклонники переживают, что от ее шикарной прически почти ничего не осталось.

Напомним, недавно Виктория Боня сделала пластические операции на лице, чтобы убрать признаки старения и создать эффект лисьих глаз. Врачи провели подтяжку бровей, лифтинг век и установку имплантов. Телеведущая потратила на улучшение внешности более 200 тысяч долларов.