Жена Петросяна оценила внешность актера Диля, сыгравшего в фильме "Мастер и Маргарита"

Фэнтези-драма, созданная по мотивам романа Михаила Булгакова, уже успела завоевать зрительскую любовь. Картина "Мастер и Маргарита" на сегодняшний день имеет высокие рейтинги и стоит на первом месте не только в российском кинопрокате, но и в странах СНГ. Главные роли в фильме исполнили такие популярные актеры, как Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль и другие. Именно о немецком артисте родом из Берлина, который сыграл в драме Воланда, высказалась молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

На странице своего блога 34-летняя супруга знаменитого комика восхитилась красотой и талантом популярного немецкого актера и отметила, что образ загадочного иностранного консультанта очень к лицу западному артисту. Сыгравший князя тьмы Аугуст Диль прекрасно справился со своей задачей и, по ее мнению, отлично вписался в атмосферу российского кино. Татьяна Брухунова приняла во внимание и привлекательные внешние данные актера, который своим филигранным исполнением роли Воланда завоевал сердца, пожалуй, многих женщин по всей стране.

Правда, супруга Евгения Петросяна все-таки добавила и ложку дегтя в свою рецензию. По ее мнению, фильм режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" не раскрывает должным образом все сюжетные линии. Свите Воланда, к примеру, предоставили слишком мало времени на экране. Татьяна Брухунова также отметила, что, лично на ее взгляд, и другим значимым персонажам следовало бы уделить больше внимания.

Ранее "Клео.ру" писали, что Татьяна Брухунова любит с пользой проводить время перед сном. Супруга юмориста рассказывала поклонникам, что читает книгу, которая досталась ей от прославленного гения Николая Гумилева.