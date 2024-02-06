56-летний советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров не смог выйти сухим из воды после печально известной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Артист присутствовал на мероприятии в столичном баре "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. После того как весьма провокационные кадры с громкой посиделки оказались в Сети, ее участников стали повсеместно "отменять". Досталось тогда многим, в том числе и исполнителю хита "Цвет настроения черный".

Несколько дней назад в прессе появилась информация, что на фоне скандала Филипп Киркоров пересмотрел условия своего райдера. Согласно опубликованным данным, агент артиста якобы придумала схему: потенциальным клиентам сначала предлагается одна стоимость – 150 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей), а после цена уже со скидкой – 100 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей).

Однако представитель народного артиста Екатерина Успенская заявила, что распространенные в прессе домыслы не соответствуют действительности. В беседе с журналистами издания "Ридус" агент Киркорова прокомментировала слухи о падении гонораров артиста. По ее словам, эта информация является ложью, и Филипп Киркоров продолжает выступать согласно прежним условиям уже давно не менявшегося райдера. Представитель народного артиста назвала их не "заоблачными".

Кстати, "Клео.ру" ранее писали о том, что Филипп Киркоров столкнулся с судебным иском. Народный артист задолжал государству приличную сумму налогов. Правда, адвокат Добровинский называет певца честным налогоплательщиком и считает, что в скором времени долг будет погашен.