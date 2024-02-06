Влад Соколовский ответил на критику российской адаптации турецкого сериала

Российский сериал "Постучись в мою дверь в Москве" режиссера Всеволода Аравина расскажет про отношения студентки-флористки и столичного бизнесмена. Главные герои картины – Саша (актриса Лиана Гриба) и Сергей (актер Никита Волков), заключают сделку и претворяются влюбленной парой. Роль лучшего друга главного героя исполнил певец и бывший участник музыкальной поп-группы "БиС" Влад Соколовский.

Несмотря на то что премьерный показ сериала "Постучись в мою дверь в Москве" еще не состоялся, в Сети уже активно его обсуждают. Некоторые поклонники турецкой версии считают, что российская адаптация получится слабой, а актерский состав и вовсе подобран неверно. Многие неравнодушные в целом сомневаются в успешности проекта. Высказаться на этот счет решил экс-солист группы "БиС" Влад Соколовский. В беседе с журналистами издания Страсти артист ответил на критику российской адаптации турецкого сериала.

По словам исполнителя хита "Катя, возьми телефон", враждебные настроения его давно не пугают. Влад Соколовский прошел уже, пожалуй, все стадии хейта, поэтому задеть его чувства непросто. Певец считает, что критика – неотъемлемая часть любой творческой идеи. Замечания, по мнению артиста, всегда присутствуют в проектах, в которых есть какой-либо резонанс.

Музыкант считает, что со своей работой над сериалом "Постучись в мою дверь в Москве" он справился наилучшим образом. Впрочем, в беседе с представителями прессы 32-летний певец похвалил и своих коллег по съемочной площадке. Влад Соколовский рад, что все сложилось именно так, как сложилось.