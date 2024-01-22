Адвокат Добровинский пояснил о взыскании восьми миллионов рублей с Киркорова

Жизнь проверяет исполнителя хита "Зайка моя" на прочность. С конца декабря проблемы одна за другой наваливаются на артиста. На днях стало известно, что у короля эстрады есть должок перед государством. Адвокат Александр Добровинский высказался о взыскании восьми миллионов рублей с Филиппа Киркорова.

Как известно, Таганский суд решил взыскать с артиста налоги и сборы в качестве 7,92 миллиона рублей, а также 24 тысячи государственной пошлины. Адвокат Добровинский отметил, что Филипп Киркоров честный налогоплательщик. Эксперт убежден, что вскоре певец оплатит задолженность в полном объеме. В этой ситуации, по мнению специалиста, сыграло то, что, вероятнее всего, взгляд бухгалтера короля эстрады не сошел с мнением налоговой.

"Это часто бывает", – заверил адвокат Александр Добровинский.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров переживает непростой и без того период. Помимо налоговых проблем артист столкнулся с бойкотом в родной стране. После участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой его концерты массово отменяют. Некоторые считают, что причина все же кроется в другом. Например, Гоген Солнцев убежден, что в деле замешана любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой.

Ранее "Клео.ру" писали, что парапсихолог Зита Балкарова рассказала, как сложится карьера Филиппа Киркорова после скандала.