Бородина похвасталась подарками от звезды сериала "Слово пацана" Кемстача

40-летняя звезда любовного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина, похоже, живет свою лучшую жизнь. В начале января этого года блогер вместе с дочерьми отдыхала на жарком курорте в Тайланде. Однако райского наслаждения на пляже телеведущей не хватило, и, прилетев в столицу, она вновь отправилась в путешествие. На странице в своих социальных сетях она сообщила подписчикам, что уезжает покорять горы.

Сейчас Ксения Бородина наконец-то вернулась домой, поэтому всецело может отдаться своему блогу. Начать телеведущая предпочла с приятного, а именно с распаковки подарка. Звезда романтичного реалити рассказала поклонникам, что получила презент от молодого актера из сериала "Слово пацана" Леона Кемстача. Именно он исполнил в нашумевшей картине роль парня по кличке "Пальто".

В полученной блогером коробке находился мерч из личной коллекции актера. При этом о дочерях телеведущей – 14-летней Марусе и 8-летней Теоне – Леон Кемстач тоже не забыл. Артист подарил звезде социальных сетей набор из трех толстовок с различными цитатами из сериала "Слово пацана".





Все это добро было упаковано в коробку с забавной надписью "Дорогая подарочная коробка – такую дарят только очень дорогим людям". Ксения Бородина, распаковывая презент, завила, что его-то уж точно передаривать не будет.

Кстати, после того как сериал "Слово пацана" вышел в эфир, телеведущая намеревалась познакомиться с Леоном лично. Ксения Бородина даже приезжала на съемочную площадку и записывала с молодым артистом совместные юмористические ролики. Поклонники звезды "Дома-2" считают, что у нее теплые отношения с актером.