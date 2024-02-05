Саша Спилберг рассказала о своих главных страхах

Звезда Youtube Саша Спилберг была кумиром подростков в 2010-е. Ее ролики набирали множество просмотров, а сама она зарабатывала огромные деньги на рекламе. Сейчас у блогера более шести миллионов подписчиков, но ее популярность постепенно угасла по мере взросления аудитории.

Несмотря на это блог Саши до сих пор считается одним из самых востребованных в России. Она не останавливается на достигнутом, занимается музыкальной и актерской карьерой и работает диджеем.





На своем Youtube-канале Саша Спилберг поделилась видеороликом, где рассказала о своих самых сильных страхах. Так, она призналась, что ей часто бывает одиноко, но при этом она сторонится близости с мужчинами.

"Я прохожу сепарацию с родителями. Очень боюсь ошибаться. И самое страшное – боюсь быть никому не нужной", – поделилась с аудиторией звезда видеоблогов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Саша Спилберг также добавила, что часто стесняется, боится ответственности и ведет себя наивно в отношениях с мужчинами. Подписчики поддержали ее в комментариях. Многие поблагодарили блогера за искренность и признались, что тоже боятся многих вещей в жизни. Возможно, так кумир молодежи 2010-х пытается зацепить чувства своих уже повзрослевших поклонников.



