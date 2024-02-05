Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что не планирует скрывать своего ребенка

28-летняя дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вынуждена жить на две страны. Несколько лет назад она вместе с возлюбленным-бизнесменом перебралась в Дубай. И, судя по всему, жизнь на чужбине не очень-то по душе русской красавице. В своем блоге звездная наследница не раз признавалась, что если бы не заграничная работа избранника, то она бы осталась в Москве.

Ради настоящей любви Анна Заворотнюк оказалась готова на многое. В прессе уже давно ходят слухи о таинственной свадьбе возлюбленных. Поклонники звездной наследницы обратили внимание на колечко, украшающее безымянный палец девушки. Помимо прочего, ей без проблем дали вид на жительство в Дубае, что лишний раз свидетельствует о смене ее статуса. Однако сама Анна, изредка называющая своего избранника мужем, делиться подробностями бракосочетания не спешит.

Впрочем, поклонники, кажется, уже смирились с тем, что свадебные фотографии в блоге Анны они не увидят. Покажет ли она своего наследника – тоже вопрос, который ей недавно и задала одна из подписчиц. Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" решила на него ответить. На странице в своих социальных сетях Анна Заворотнюк сообщила фолловерам, что ребенка она, скорее всего, будет показывать общественности.





Ранее "Клео.ру" писали, что в середине января наследница знаменитой актрисы и теленяни отметила свой день рождения. Праздничный вечер в честь 28-летия Анна Заворотнюк провела в компании своих самых близких подруг. Возлюбленного девушки на празднике, увы, не было.