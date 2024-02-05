Бывшая жена рэпера Гуфа потеряла миллион рублей на Бали

Экс-супруга рэпера Гуфа сообщила, что потеряла миллион рублей в стремлении приумножить средства. Сейчас звезда находится на Бали, где планировала открыть свой бизнес. Блогер решила объединить усилия с другой девушкой. Таким образом Айза и ее единомышленница нашли одно общее помещение на самой модной и популярной улице.

Знаменитость отремонтировала и арендовала место за свой счет, но история закончилась плачевно. Партнерские отношения дали трещину - та самая девушка неожиданно подвела бывшую жену Гуфа.





"Я вложила денег и на аренду, и на ремонт, и на все расходы. В итоге, у нее начались сильные проблемы со здоровьем, и она стала очень агрессивной..." – поделилась с подписчиками Айза.

Знаменитость добавила, что не хочет больше поддерживать такое сотрудничество. Она сказала девушке-компаньону, что не желает продолжать совместные дела и попросила вернуть часть финансов хотя бы за съемное бизнес-пространство. Но та не спешит откликаться на просьбу, поскольку считает, что Айза потратилась на что-то, хотя договор и документы о расходах есть.

Бывшая жена Гуфа сожалеет, что бизнес не задался, так как помещение ей очень нравилось. Но она призналась, что собственное здоровье и спокойствие ей дороже. Айза не хотела бы делить одно пространство с человеком, который так с ней поступил.