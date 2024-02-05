Что стало с фигурой Ковальчук после родов

В семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова в 2023 году случилось пополнение – у них родилась дочь Алисия. Это второй ребенок пары, старшей дочери Амелии 6 лет. Звездные родители не делятся фотографиями детей в сети и не рассказывают подробности их взросления. Вторая беременность Ковальчук была сюрпризом для аудитории, она рассказала об этом только после появления дочери.

Но певица делится моментами из своей жизни с поклонниками. Юлия опубликовала в своем телеграм-канале фотографию в купальнике и похвасталась своей физической формой. Артистка выглядит прекрасно, хотя после вторых родов не прошло даже года.





"7 месяцев после 2-х родов. Буду честна – восстанавливаться сложнее, но я очень стараюсь", – подписала свое фото Ковальчук.

Подписчики по достоинству оценили внешности мамы двоих детей. Многие написали, что о такой стройности могут только мечтать. А кто-то просил поделиться секретом идеальной и подтянутой фигуры. Юлия Ковальчук привела своих поклонников в полный восторг, но кажется не собирается останавливаться на достигнутом. Молодая мама планирует работать над своей физической формой и дальше.