Экстрасенс Брендер обмолвился о будущем Блиновской в СИЗО

Ситуация резко изменилась в середине января. Елена Блиновская вновь оказалась на скамье зала суда. В деле королевы марафонов были обнаружены ранее неупомянутые обстоятельства, и ко всему прочему, она далеко не один раз нарушала условия домашнего заключения. Следствие запросило изменить наказание для блогера. Из Замоскворецкого районного суда Елена Блиновская отправилась уже не в свой шикарный загородный особняк, а в СИЗО. В следственном изоляторе звезда социальных сетей пробудет до 26 апреля.

О будущем Блиновской в СИЗО обмолвился экстрасенс Денис Брендер. В беседе с представителями издания PROZVEZD ясновидящий рассказал, что обнаружил некий мистический след в ситуации, которая прямо сейчас происходит с блогером. Эксперт считает, что королева марафонов серьезно разозлила собственных демонов. Именно они, по мнению экстрасенса, сжирают ее изнутри.

Ясновидящий Брендер убежден, что Елена Блиновская, занимающаяся различными практиками и аффирмациями, должна была платить за каждый обряд. Возможно, блогер смогла бы избежать наказания, если бы отдавала десятую часть дохода (десятину) на благотворительность или людям, которые являлись ее наставниками. Королева марафонов предпочла не расплачиваться за проведенные ранее ритуалы, поэтому мистические духи сами забрали свое.

Экстрасенс Брендер в беседе с журналистами сообщил, что не видит каких-либо положительных изменений в жизни блогера. И, судя по прогнозу, в ближайшее время ситуация не изменится. Елена Блиновская сильно напугана и пребывает в подавленном настроении. Кроме того, состояние здоровья королевы марафонов тоже оставляет желать лучшего. Ясновидящий рассказал, что у блогера появилась аритмия и совсем скоро обнаружится патология в ногах, а если быть точнее, в венах. Экстрасенс считает, что Елена Блиновская надеется на помощь из вне, однако быть эгоисткой все еще не перестала.

Подводя итог, ясновидящий заявил, что основные испытания блогера ждут впереди. В жизни королевы марафонов есть люди, которые сильно озлоблены на нее, поэтому весной нас всех ждут новые, весьма интригующие подробности. Однако Елена Блиновская реального тюремного заключения может не бояться, экстрасенс Брендер считает, что общество ее простит.