Интрига года: мечтающая о ребенке Подольская сообщила радостную весть

Наталья Подольская в своем блоге не на шутку заинтриговала подписчиков. Певица поведала, что следующий Новый год привнесет кое-что интересное и долгожданное в ее жизнь. Жена Владимира Преснякова решила, что хочет раскрыть все карты сразу, и поделилась со своими фанатами предстоящей радостью.

По словам певицы, в следующие новогодние каникулы россияне смогут увидеть фильм под названием "Наш папа – Дед Мороз!". В этой картине звезда появится в главной роли. Как призналась Наталья Подольская, для нее это очень волнительный момент.

"У меня сегодня первый съемочный день в кино. У меня главная роль, прикиньте? Истерический хохот. Я очень нервничаю," – сообщила своим поклонникам выпускница "Фабрики звезд".

Также Наталья Подольская попросила своих фанатов поддержать ее. "Пожелайте мне удачи!" – обратилась певица к своим подписчикам. Ко всему прочему, жена Преснякова отметила, что год, в преддверии которого выйдет фильм, будет для нее чрезвычайно удачным.

Напомним, что ранее Наталья Подольская заявляла о своем желании родить девочку. Сейчас в семье двое сыновей – Артемий и Иван. По словам певицы, она бы с радостью подарила своему мужу именно дочку.

В этот раз мечтающая о ребенке Подольская сообщила радостную весть про новую веху в творческой карьере. Возможно, позднее поклонники артистки дождутся новости, которая связана с пополнением в семье.