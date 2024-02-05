Агент Кологривого прокомментировала его конфликт с Гордоном в эфире программы

В Сети уже давольно долго обсуждают нрав молодого артиста. Никита Кологривый то негативно отзывается о своих коллегах, то и вовсе принижает заслуги актеров старой школы. А недавно звезда популярного сериала "Слово пацана" вновь оказался в центре скандальной истории. На этот раз под раздачу он попал 3 февраля, сразу после выхода в эфир шоу "Закрытый показ".

Дело в том, что 29-летний артист повздорил с ведущим телепередачи Александром Гордоном. Переполненный эмоциями Никита Кологривый решил покинуть студию. Вернуть актера обратно не помогли даже уговоры присутствующих там гостей. Звезда нашумевшего сериала предпочел не идти против своих принципов и, пожелав всем удачи, покинул съемочную площадку.

Агент актера Кологривого решила прокомментировала его конфликт с Гордоном. По словам представителя знаменитости, она очень удивлена, что в Сети вдруг стали обсуждать эфир трехмесячной давности. Доверенное лицо артиста недоумевает, почему в прессе только сейчас стали говорить о ситуации, ведь времени прошло уже давольно много.

"А теперь снова обсуждают, и Гордону плохо, как будто вчера", – возмутилась агент актера Алла.





После того, как Никита Кологривый покинул студию шоу "Закрытый показ" в прессе стали писать, что состояние Александра Гордона ухудшилось. Телеведущему потребовалась скорая медицинская помощь. Примечательно, что на сегодняшний день точно не ясно, связано ли это с событиями в эфире.

Ранее "Клео.ру" писали, что актер Никита Кологривый продемонстрировал подписчикам личного блога свое превосходство. Актер опубликовал ролик, как он занимается спортом в тесном пространстве.