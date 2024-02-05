Актриса Немоляева призналась, что почти ослепла после ухода из жизни супруга

Более 10 лет назад актриса Светлана Немоляева потеряла любимого мужа. 2 мая 2011 года из жизни ушел талантливый актер Александр Лазарев, ставший для артистки верным спутником и надежной опорой. Супруги провели большую часть жизни – 51 год – рука об руку, поэтому звезда театра сильно переживала утрату. Справиться с горем ей помог сын – актер и режиссер Александр Лазарев.

Однако годы, увы, берут свое. На фоне пережитого стресса звезда комедийной драмы "Служебный роман" практически потеряла зрение. Подробностями того непростого периода 86-летняя артистка театра и кино поделилась в беседе с журналистами издания Леди Mail.ru. Представителям прессы Светлана Немоляева рассказала, что ей пришлось решиться на непростую операцию по коррекции зрения.

Актриса призналась, что ее ментальное и физическое здоровье тогда оставляли желать лучшего. В повседневной жизни Светлана Немоляева пользовалась очками, которые перед выходом на сцену требовалось снимать. По словам знаменитости, это доставляло большое неудобство, ведь ориентироваться в пространстве приходилось буквально на ощупь. Спустя почти год после ухода из жизни супруга актрисы в ситуацию вмешался ее сын. Александр Лазарев настоял на том, чтобы маме сделали операцию, так как уже "просто не было выбора".





Светлана Немоляева откровенно рассказала журналистам издания, что ее жизнь после хирургического вмешательства изменилась в лучшую сторону. Несмотря на предполагаемые риски, а также страхи, операция в 2012 году прошла успешно, и сейчас артистка может видеть. Говоря о своем здоровье, Светлана Владимировна призналась, что обычно обращается к специалистам "только когда петух клюнет". Актриса Немоляева называет свое поведение легкомысленным и не соответствующим ее возрасту.