Астролог Володина назвала слабые места каждого знака зодиака в 2024 году

Год Дракона официально наступит 10 февраля. Так, наступило время узнать, на что лучше всего обратить свое внимание в наступившем году. На днях астролог Василиса Володина назвала слабые места каждого знака зодиака.

Овны

Наступивший год для представителей данного знака время подведения итогов за последние 15 лет. Все это время Овна двигались к одной цели. Теперь наступило время изменить ее и взяться за что-то новое. Кроме того, Овнам следует обратить внимание на людей вокруг. Пришло время расширить круг своего общения. Стоит понимать, что личные связи могут протолкнуть вашу жизнь вперед.

Тельцы

Для представителей данного знака год Дракона станет прорывом в карьере. Астролог убеждена, что сейчас следует по максимуму выжить из собственных начинаний деньги.

Близнецы

Сейчас представители данного знака переживают непростой период. Вам может разонравиться то, чем вы занимаетесь. Василиса Володина отмечает, что сейчас пришло время что-то поменять, пересмотреть свою жизнь. Также астролог советует задуматься о том, что вы мало делаете лично для себя.

Раки

Пришло время выдохнуть. Последние 15 лет Раки были в постоянном напряжении. В год Дракона может появиться возможность делегировать часть своей работы на кого-то другого. Однако представители данного знака зодиака могут столкнуться с апатией. Будет казаться, что следует начать учиться чему-то новому, но сил на это может не хватать.

Львы

Вы можете столкнуться с испытаниями на любовном фронте. Вы можете найти свою вторую половинку, но ввязаться в споры и борьбу. Кроме того, могут настигнуть финансовые проблемы.

Девы

Девам придется поработать над своей личной жизни. Весь год вы будете находиться в поиске партнера. Однако уже в августе сможете его встретить. Кроме того, представителям данного знака зодиака придется думать не только о себе, но и об окружающих.

Весы

Год Дракона для Весов будет связан со здоровьем. Астролог рекомендует проверить свой организм. Важно следить за своим питанием, сном и самочувствием.





Скорпионы

Астролог рекомендует наконец-то начать уделять время не только работе, но и себе любимым. В последние годы у вас были проблемы с отдыхом и неожиданными радостями. Сейчас самое время переоценить свое время и начать тратить его на более значимые вещи.

Стрельцы

Астролог рекомендует позаботиться о своих близких. Василиса Володина убеждена, что родителей Стрельцов следует отправить на медицинский осмотр. Кроме того, возможно возникнут проблемы с недвижимостью. Вы захотите сделать ремонт в вашем доме и при этом жить на широкую ногу.

Козероги

В год Дракона придется заострить свое внимание на отношениях с коллегами. Василиса Володина убеждена, что у вас могут возникнуть вопросы к ним.

Водолеи

Наступивший год будет посвящен теме денег. Будет казаться, что вам их не хватает. Астролог убеждена, что Водолеям следует задуматься о дополнительном заработке.

Рыбы

Представители данного знака зодиака могут сами себя закопать во вселенскую депрессию. Василиса Володина убеждена, что Рыбам придется бороться со своей грустью и упадком сил.



